Peristiwa 18 Juni: Che Guevara Sambangi Gaza

JAKARTA - Sejumlah peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri pada tanggal 18 Juni tiap tahunnya. Salah satunya adalah meninggalnya Pahlawan Nasional Raja Haji Fisabilillah dan Che Guevara menyambangi Gaza

Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 18 Juni dari berbagai sumber, antara lain:

1.Che Guevara Sambangi Gaza

Seorang pejuang revolusi asal Argentina Che Guevara berkunjung ke Palestina. Menempuh perjalanan sekitar 450 kilometer dari Kairo, Che Guevara tiba di Gaza pada 18 Juni 1959.

Sebelumnya dia berkunjung ke Kairo, Mesir terlebih dulu untuk memenuhi undangan pemimpin negara tersebut, Gamal Abdel Nasser.

Gamal Abdel Nasser dan Mesir menjadi salah satu pemimpin dalam Gerakan Non-Blok pada Konferensi Asia-Afrika Bandung tahun 1955. Kolonialisme Israel dan kemerdekaan Palestina menjadi isu yang dibahas dalam konferensi yang berlangsung di Indonesia.

2.Pahlawan Nasional Raja Haji Fisabilillah Berpulang

Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Ulusungai, Riau, 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia, 18 Juni 1784. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia.

Ia dimakamkan di Pulau Penyengat Inderasakti, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Raja Haji Fisabililah merupakan adik dari Sultan Selangor pertama, Sultan Salehuddin dan paman sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim.

Namanya diabadikan dalam nama bandar udara di Tanjung Pinang, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Juga jadi nama salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu Masjid Raja Haji Fisabililah di Kota Cyberjaya.