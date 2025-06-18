Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Marcella Santoso Buat Konten Negatif RUU TNI, Jenderal Kostrad: Bongkar Jaringan Buzzer yang Terlibat!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |06:05 WIB
Marcella Santoso Buat Konten Negatif RUU TNI, Jenderal Kostrad: Bongkar Jaringan Buzzer yang Terlibat!
Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi/ist
A
A
A

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung Kejagung dan seluruh aparat penegak hukum untuk membongkar tuntas tindak pidana korupsi dan praktik penyebaran informasi menyesatkan. Hal ini menanggapi pengakuan Marcella Santoso, dalam video pernyataan maafnya yang diputar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025.

Dalam pengakuan tersebut, Marcella menyampaikan permohonan maaf dan menyesal atas perbuatannya yang mengakibatkan beredarnya konten-konten, postingan provokatif, penggiringan opini, informasi yang tidak benar, termasuk isu yang menyerang pribadi pejabat tinggi negara, terkait seruan Indonesia Gelap dan petisi RUU TNI, bahkan Presiden Republik Indonesia.

Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi, menegaskan pihaknya akan mendukung penuh langkah Kejagung dan penegak hukum lainnya dalam menindak tegas para pihak yang terlibat.

Hal ini ditujukan untuk menjaga wibawa hukum dan kepercayaan publik serta mengungkap siapa-siapa aktor di belakang pembentukan opini negatif.

“TNI akan selalu mendukung langkah tegas aparat penegak hukum,” kata Kristomei dalam keterangannya, kepada Okezone dikutip, Rabu (18/6/2025).

Menurutnya, segala bentuk tindakan yang dapat memecah belah kepercayaan publik, merusak citra institusi negara, ataupun mengganggu stabilitas nasional, akan dihadapi dengan sikap profesional, terukur, dan berdasarkan hukum.

“Kami mendukung penuh pengungkapan aliran dana, jaringan buzzer, dan pihak mana pun yang terlibat,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597//viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188268//kapuspen_tni_mayjen_mar_freddy_ardianzah-3JXh_large.jpg
TNI Kerahkan 30 Ribu Prajurit dan 70 Alutsista untuk Penanganan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188154//satgas_terpadu_gagalkan_penyelundupan_bahan_mineral-4qLr_large.jpg
Satgas Terpadu Gagalkan Penyelundupan Bahan Mineral di Bandara Weda Bay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/65/3187501//viral-UPy3_large.jpg
Viral! Siswa Tapanuli Bertanya ‘Bayar Enggak Pak’ saat Dievakuasi Helikopter TNI AU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186548//kadispenad_kolonel_infanteri_donny_pramono-Jrey_large.jpg
Perkuat Sinergi, Kadispenad Kunjungi iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185926//prajurit_tni-82s6_large.jpg
TNI Siapkan Jenderal Bintang Tiga untuk Pimpin Pasukan Perdamaian di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement