Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Lewotobi Laki-Laki Ternyata Pernah Meletus Dahsyat 104 Tahun Silam

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |08:36 WIB
Gunung Lewotobi Laki-Laki Ternyata Pernah Meletus Dahsyat 104 Tahun Silam
Gunung Lewotobi Laki-Laki Ternyata Pernah Meletus Dahsyat 104 Tahun Silam
A
A
A

JAKARTA -  Gunung Lewotobi Laki-Laki yang berada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus dahsyat pada Selasa 17 Juni 2025. Letusan hebat dengan tinggi kolom abu antara 6 ribu sampai lebih dari 10 ribu kilometer juga terjadi dalam periode akhir 2023 hingga pertengahan 2024 lalu.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan, sebagai salah satu gunung api aktif, Gunung Lewotobi Laki-laki memiliki sejarah panjang aktivitas vulkanik.

“Salah satu erupsi besar tercatat terjadi pada tahun 1921, menghasilkan lontaran abu dan material vulkanik ke wilayah sekitarnya, meski dokumentasinya masih terbatas,” ujar Abdul Muhari, Rabu (18/6/2025).

Aam -- panggilan akrabnya—mengatakan, erupsi berikutnya yang signifikan terjadi pada tahun 1935, ditandai dengan letusan eksplosif yang melontarkan abu dan lava pijar serta peningkatan aktivitas kegempaan yang cukup drastis.

Dia melanjutkan, pada tahun 1970, terjadi letusan bertipe strombolian dengan lontaran material hingga beberapa kilometer dari kawah. Letusan ini menyebabkan hujan abu ringan di beberapa desa sekitar lereng gunung.

“Dua dekade kemudian, pada tahun 1991, terjadi lagi erupsi yang cukup besar, menjadikannya salah satu yang paling kuat di akhir abad ke-20. Letusan ini berdampak cukup signifikan terhadap aktivitas masyarakat dan menyebabkan peningkatan status gunung ke tingkat siaga,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186735//polri-EYSp_large.jpg
Wakapolri: Sistem Peringatan Dini Gunung Lewotobi Lindungi Masyarakat dari Erupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/340/3185585//gunung_lewotobi_laki_laki-A6Dp_large.jpg
Aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki Meningkat, PVMBG Minta Warga Menjauh Radius 6 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3176876//viral-6hYK_large.jpg
Breaking News! Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Hebat, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 8.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3176812//gunung_lewotobi_laki_laki-JUcs_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Dahsyat Dini Hari, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176409//viral-v0lY_large.jpg
Breaking News! Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175453//gunung_lewotobi_laki_laki_erupsi-oVmW_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Kolom Abu Capai 5.000 Meter di Atas Puncak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement