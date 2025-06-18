Gunung Lewotobi Laki-Laki Ternyata Pernah Meletus Dahsyat 104 Tahun Silam

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki yang berada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus dahsyat pada Selasa 17 Juni 2025. Letusan hebat dengan tinggi kolom abu antara 6 ribu sampai lebih dari 10 ribu kilometer juga terjadi dalam periode akhir 2023 hingga pertengahan 2024 lalu.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan, sebagai salah satu gunung api aktif, Gunung Lewotobi Laki-laki memiliki sejarah panjang aktivitas vulkanik.

“Salah satu erupsi besar tercatat terjadi pada tahun 1921, menghasilkan lontaran abu dan material vulkanik ke wilayah sekitarnya, meski dokumentasinya masih terbatas,” ujar Abdul Muhari, Rabu (18/6/2025).

Aam -- panggilan akrabnya—mengatakan, erupsi berikutnya yang signifikan terjadi pada tahun 1935, ditandai dengan letusan eksplosif yang melontarkan abu dan lava pijar serta peningkatan aktivitas kegempaan yang cukup drastis.

Dia melanjutkan, pada tahun 1970, terjadi letusan bertipe strombolian dengan lontaran material hingga beberapa kilometer dari kawah. Letusan ini menyebabkan hujan abu ringan di beberapa desa sekitar lereng gunung.

“Dua dekade kemudian, pada tahun 1991, terjadi lagi erupsi yang cukup besar, menjadikannya salah satu yang paling kuat di akhir abad ke-20. Letusan ini berdampak cukup signifikan terhadap aktivitas masyarakat dan menyebabkan peningkatan status gunung ke tingkat siaga,” jelasnya.