Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mantan Pejabat MA Zarof Ricar hingga Ibu Ronnald Tannur Divonis Hari Ini!

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |08:46 WIB
Mantan Pejabat MA Zarof Ricar hingga Ibu Ronnald Tannur Divonis Hari Ini!
Mantan Pejabat MA Zarof Ricar hingga Ibu Ronnald Tannur Divonis Hari Ini/Antara
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.

Demikian termuat dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Rabu 18 Juni 2025 untuk putusan," tulis SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dilihat Okezone Rabu (18/6/2025).

Zarof terjerat dalam kasus dugaan pemufakatan jahat untuk menyuap ketua majelis hakim terkait perkara kasasi Ronald Tannur dan penerimaan gratifikasi.

Selain Zarof Ricar, ibu Gregorius Ronnald Tannur, Meirizka Widjaja juga akan divonis hari ini. Kemudian, pengacara Ronnald Tannur, Lisa Rachmat juga menjalani sidang putusan hari ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190110//kpk-fHVp_large.jpg
KPK Gali Komunikasi Eks Pejabat MA Zarof Ricar dengan Hasbi Hasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190046//kpk-OktS_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Zarof Ricar Ngaku Dicecar 15 Pertanyaan soal TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189942//kpk-c3Hk_large.jpg
KPK Periksa Mantan Pejabat MA Zarof Ricar Terkait Dugaan TPPU Hasbi Hasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183659//zarof_ricar-3Zyu_large.jpg
Kejagung Segera Eksekusi Hukuman 18 Tahun Penjara Zarof Ricar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183573//zarof_ricar-8Fns_large.jpg
Kasasi Ditolak MA, Zarof Ricar Tetap Dihukum 18 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170855//kejagung-5b1u_large.jpg
Kejagung Sita Aset Zarof Ricar di Pekanbaru, Total Rp35 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement