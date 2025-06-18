Bertemu PM Ceko Petr Fiala, Presiden Prabowo Transit di Praha

JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Republik Ceko, Petr Fiala, di hotel tempat Presiden Prabowo singgah di Praha, pada Selasa (17/6/2025). Pertemuan kedua kepala negara berlangsung hangat dan penuh rasa saling menghormati, mencerminkan eratnya hubungan bilateral kedua negara.

Kedatangan PM Petr Fiala disambut langsung oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, di lobi hotel. Setelahnya, Seskab Teddy mendampingi PM Petr Fiala menuju ruang pertemuan dengan Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, PM Petr Fiala menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo di Praha, di tengah agenda lawatannya ke Rusia.

Meskipun bukan merupakan kunjungan resmi di Ceko dan hanya transit sesaat, PM Petr Fiala tetap meluangkan waktu secara khusus untuk bertemu dengan Presiden Prabowo.

Bahkan, PM Petr Fiala turut mengenang kunjungannya ke Indonesia dua tahun silam yang menurutnya meninggalkan kesan mendalam.

“Saya ingat kunjungan saya ke Indonesia dua tahun lalu. Itu sangat mengesankan bagi saya," ujar PM Petr Fiala di awal pertemuan, dikutip, Rabu (18/6/2025).