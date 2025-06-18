Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apresiasi Prabowo Putuskan Empat Pulau Milik Aceh, Perindo: Bobby-Mualem Jadi Teladan Bangsa

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |10:45 WIB
Apresiasi Prabowo Putuskan Empat Pulau Milik Aceh, Perindo: Bobby-Mualem Jadi Teladan Bangsa
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Koordinasi & Sinergi Legislator Gardian Muhammad
A
A
A

JAKARTA – Partai Perindo menyampaikan apresiasi atas pernyataan tegas dan bijaksana Presiden Prabowo Subianto, yang memutuskan empat pulau yang menjadi polemik yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek. Saat ini, empat pulau itu secara sah merupakan bagian dari wilayah Aceh.

“Pak Prabowo telah menunjukkan kelasnya sebagai negarawan,” ujar Ketua DPP Partai Perindo Bidang Koordinasi & Sinergi Legislator, Gardian Muhammad, di Jakarta, Kamis (18/6/2025).

“Di tengah riuhnya isu yang sangat sensitif ini, beliau hadir dengan ketegasan yang menenangkan. Ini langkah strategis untuk menjaga keutuhan bangsa,” sambung Gardian.

Dia juga mengapresiasi rekonsiliasi antara dua kepala daerah yang sempat menjadi simbol perbedaan pandangan dalam isu ini: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).

“Saya mengapresiasi Gubernur Bobby dan Gubernur Mualem yang segera bertemu. Publik menanti sikap kenegarawanan dari para pemimpin daerah. Saatnya move on dan memperlihatkan bahwa pemimpin daerah bisa mengedepankan kepentingan rakyat di atas ego politik,” tegasnya.

Alumni Universitas Diponegoro jurusan Informasi dan Hubungan Masyarakat ini juga mengingatkan bahwa tensi politik semacam ini bisa cepat melebar jika tidak dikelola secara bijak. Karena itu, semangat rekonsiliasi dan komunikasi terbuka harus segera dikedepankan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190687//dapur-uqRG_large.jpg
Dapur Umum Dibangun di Pidie Jaya Aceh, Kapasitas 1.000 Porsi per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement