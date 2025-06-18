Apresiasi Prabowo Putuskan Empat Pulau Milik Aceh, Perindo: Bobby-Mualem Jadi Teladan Bangsa

JAKARTA – Partai Perindo menyampaikan apresiasi atas pernyataan tegas dan bijaksana Presiden Prabowo Subianto, yang memutuskan empat pulau yang menjadi polemik yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek. Saat ini, empat pulau itu secara sah merupakan bagian dari wilayah Aceh.

“Pak Prabowo telah menunjukkan kelasnya sebagai negarawan,” ujar Ketua DPP Partai Perindo Bidang Koordinasi & Sinergi Legislator, Gardian Muhammad, di Jakarta, Kamis (18/6/2025).

“Di tengah riuhnya isu yang sangat sensitif ini, beliau hadir dengan ketegasan yang menenangkan. Ini langkah strategis untuk menjaga keutuhan bangsa,” sambung Gardian.

Dia juga mengapresiasi rekonsiliasi antara dua kepala daerah yang sempat menjadi simbol perbedaan pandangan dalam isu ini: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).

“Saya mengapresiasi Gubernur Bobby dan Gubernur Mualem yang segera bertemu. Publik menanti sikap kenegarawanan dari para pemimpin daerah. Saatnya move on dan memperlihatkan bahwa pemimpin daerah bisa mengedepankan kepentingan rakyat di atas ego politik,” tegasnya.

Alumni Universitas Diponegoro jurusan Informasi dan Hubungan Masyarakat ini juga mengingatkan bahwa tensi politik semacam ini bisa cepat melebar jika tidak dikelola secara bijak. Karena itu, semangat rekonsiliasi dan komunikasi terbuka harus segera dikedepankan.