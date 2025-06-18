Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polda Metro Klarifikasi SMAN 6 Surakarta dan UGM Terkait Berita Bohong Ijazah Palsu Jokowi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |11:15 WIB
Polda Metro Klarifikasi SMAN 6 Surakarta dan UGM Terkait Berita Bohong Ijazah Palsu Jokowi
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi/Foto: Dok Okezone
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan kasus berita bohong terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Terkini, polisi telah melakukan klarifikasi terhadap SMAN 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Perkembangan terbaru, upaya yang dilakukan penyelidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap salah satu SMA negeri di Surakarta dan universitas di Yogyakarta," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Rabu (18/6/2025).

Ade menjelaskan rangkaian klarifikasi ini merupakan proses pengumpulan fakta dalam tahap penyelidikan. Proses ini pun masih akan terus berlangsung.

Sementara, gelar perkara baru akan dilakukan setelah polisi telah melakukan klarifikasi dari pihak pelapor hingga saksi. Bahkan polisi juga akan menguji dulu barang bukti yang ada.

"Baru setelah itu dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak," jelas dia.

Saat ditanya berapa jumlah saksi yang telah diperiksa atas perkara ini, Ade Ary tak merinci. Polisi menurutnya akan menyampaikan secara utuh nantinya.

 

Halaman:
1 2
      
