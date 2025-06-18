Kader PDIP yang Melaporkan Budi Arie Tiba di Bareskrim Polri

JAKARTA - Kader PDIP, Wiradarma Harefa memenuhi panggilan Bareskrim Polri sebagai pelapor dalam kasus dugaan fitnah yang dilakukan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi. Wiradarma didampingi beberapa kolega membawa bukti-bukti.

"Seperti kemarin kami sampaikan, bukti-bukti percakapan itu, video itu yang pasti kami bawa. Kemarin memang sudah kami serahkan," kata Wiradarma Harefa di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/6/2025).

Ada satu orang Kader PDIP yang bakal menjalani pemeriksaan kali ini, yakni Angga selaku Pelapor dalam kasus tersebut. Laporan terhadap Budi Arie sendiri telah dilakukan pada satu minggu lalu atau Selasa, 27 Mei 2025.

"Hari ini diperiksa ada satu orang. Nanti dari teman kami namanya Angga, nanti diperiksa dan hasilnya kami sampaikan ke teman-teman yah," tuturnya.

Adapun rombongan Kader PDI Perjuangan itu tiba di Bareskrim Polri sekira pukul 10.00 WIB. Mereka mengenakan pakaian serba merah dengan ciri khas PDI Perjuangan.

"Hari ini kami mendapatkan surat panggilan tuk dilakukan pengambilan keterangan sebagai pelapor. Ini terkait laporan kami dua minggu sebelumnya," paparnya.

(Fetra Hariandja)