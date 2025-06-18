Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kader PDIP yang Melaporkan Budi Arie Tiba di Bareskrim Polri

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |11:30 WIB
Kader PDIP yang Melaporkan Budi Arie Tiba di Bareskrim Polri
Kader PDIP, Wiradarma Harefa tiba di Bareskrim Polri/Foto: Ari Sandita-Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kader PDIP, Wiradarma Harefa memenuhi panggilan Bareskrim Polri sebagai pelapor dalam kasus dugaan fitnah yang dilakukan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi. Wiradarma didampingi beberapa kolega membawa bukti-bukti.

"Seperti kemarin kami sampaikan, bukti-bukti percakapan itu, video itu yang pasti kami bawa. Kemarin memang sudah kami serahkan," kata Wiradarma Harefa di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/6/2025).

Ada satu orang Kader PDIP yang bakal menjalani pemeriksaan kali ini, yakni Angga selaku Pelapor dalam kasus tersebut. Laporan terhadap Budi Arie sendiri telah dilakukan pada satu minggu lalu atau Selasa, 27 Mei 2025.

"Hari ini diperiksa ada satu orang. Nanti dari teman kami namanya Angga, nanti diperiksa dan hasilnya kami sampaikan ke teman-teman yah," tuturnya.

Adapun rombongan Kader PDI Perjuangan itu tiba di Bareskrim Polri sekira pukul 10.00 WIB. Mereka mengenakan pakaian serba merah dengan ciri khas PDI Perjuangan.

"Hari ini kami mendapatkan surat panggilan tuk dilakukan pengambilan keterangan sebagai pelapor. Ini terkait laporan kami dua minggu sebelumnya," paparnya.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184972/penjara-OyhE_large.jpg
48 WNI Ditangkap dalam Operasi Besar-besaran Online Scam di Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184162/judi_online-0bpr_large.jpg
Ancam Generasi Muda, Aparat Penegak Hukum Diminta Basmi Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183451/raja_judi-IeAx_large.jpg
Raja Judi Online Diekstradisi ke China, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181306/yusril-MI6a_large.jpg
Perputaran Uang Judol Kalahkan Korupsi, Narkotika Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180282/judi_online-yT9V_large.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179759/judi-M67h_large.jpg
Terungkap, Judi Online Sudah Merambah Anak Sekolah Dasar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement