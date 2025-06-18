Laporan Dugaan Fitnah Terhadap Budi Arie Bukan Instruksi Megawati Soekarnoputri

JAKARTA - Kader PDIP Wiradarma Harefa memastikan laporan terhadap Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dilakukan atas inisiatif sendiri. Laporan kasus fitnah ini bukan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Seperti kami sampaikan sebelumnya, ini inisiatif kami saja. Inisiatif kader untuk melaporkan Budi Arie," ujarnya pada wartawan, Rabu (18/6/2025).

Adapun rombongan Kader PDI Perjuangan mendatangi Bareskrim Polri sekira pukul 10.00 WIB. Kedatangan Kader PDIP itu memenuhi panggilan polisi dalam rangka klarifikasi atas laporan yang dilayangkan Kader PDIP terhadap Budi Arie.

Rombongan yang terdiri dari lima orang lebih itu tampak mengenakan pakaian serba merah dengan ciri khas PDI Perjuangan. Mereka pun membawa sejumlah bukti-bukti, baik percakapan, video, hingga dokumen tambahan lainnya.

"Hari ini kami mendapatkan surat panggilan tuk dilakukan pengambilan keterangan sebagai Pelapor yang kemarin laporan kami 2 minggu sebelumnya," katanya.

(Fetra Hariandja)