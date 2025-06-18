Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korupsi Dana CSR BI, KPK Periksa Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |12:11 WIB
Korupsi Dana CSR BI, KPK Periksa Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan
Korupsi Dana CSR BI, KPK Periksa Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap dua anggota DPR RI terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI).  Keduanya adalah, Satori dan Heri Gunawan.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI)," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (18/6/2025).

Informasi yang diterima Okezone, Satori telah memenuhi panggilan. Selain dua orang tersebut, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya.

Mereka adalah, Nita Ariesta Moelgeni selaku Grup Relasi Lembaga Publik dan Pengelolaan Program Sosial.

Selanjutnya Puji Widodo selaku Kepala Divisi Relasi Lembaga Publik 2, dan Pribadi Santoso selaku Kepala Departemen Keuangan Bank Indonesia.

Kelima saksi tersebut akan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Namun, belum diketahui materi apa yang akan digali dari keterangan mereka.

 

Halaman:
1 2
      
