Jelang Pemilihan Ketua Umum PSI di Solo, 150 Ribu Kader Masuk Daftar Pemilih Tetap

Jelang Pemilihan Ketua Umum PSI di Solo, 150 Ribu Kader Masuk Daftar Pemilih Tetap

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar kongres nasional di Solo, Jawa Tengah, pada 12–19 Juli 2025. Dalam kongres ini juga akan dilakukan pemilihan Ketua Umum PSI.

Sekretaris Steering Committee (SC) Kongres PSI, Benidiktus Papa mengatakan, pihaknya melakukan verifikasi kepada seluruh kadernya yang akan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Raya PSI 2025.

Hingga kini, hampir 150 ribu anggota PSI telah terverifikasi sebagai anggota dan calon pemilih.

“Kami mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada anggota dalam melakukan verifikasi. Dan saat ini sudah ada hampir 150 ribu kader yang terverifikasi dan kami data sebagai calon pemilih untuk Pemilihan Raya PSI,” ujar Benidiktus, Rabu (18/6/2025).

Saat ini kata dia, Tim Data Center bekerja melakukan verifikasi anggota untuk dimasukkan ke dalam DPT Pemilihan Raya PSI.

Selain mengonfirmasi keanggotaan, tim yang terdiri dari 25 orang tersebut juga melakukan pembaruan data diri kader. Mulai dari nomor handphone, nama hingga data lainnya.