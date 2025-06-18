Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Awas Lahar Panas! Dua Kecamatan Berada Dalam Radius Bahaya Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |13:16 WIB
Awas Lahar Panas! Dua Kecamatan Berada Dalam Radius Bahaya Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki
Dua Kecamatan Berada Dalam Radius Bahaya Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki
A
A
A

JAKARTA - Dua kecamatan di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), berada dalam radius bahaya erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Dua wilayah terdampak tersebut adalah Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura.

Gunung Lewotobi Laki-Laki mengalami erupsi pada Selasa (17/6) pukul 17.35 WITA. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), letusan gunung mencapai ketinggian 10 ribu meter di atas puncak.

“Hingga saat ini ada 2 Kecamatan yang terdampak Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura ini kedua Kecamatan ini berada dalam radius 7 Km dalam peta rawan bahaya Gunung Api Lewotobi Laki-Laki,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Rabu (18/6/2025).

Aam -- panggilan akrabnya—menjelaskan, jumlah pengungsi bertambah akibat erupsi tersebut. Meskipun sebagian besar wilayah dalam zona bahaya sudah tidak lagi dihuni, masih terdapat aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan di area tersebut.

“Dan ada tambahan pengungsi meskipun secara umum kawasan rawan bahaya ini sudah tidak dihuni tetapi masih ada aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat seperti kemarin yang kita lihat di kiriman video amatir yang cukup menyebar luas di media sosial ini adalah masyarakat yang masih melakukan aktivitas ekonomi di kawasan radius 7 KM,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186735/polri-EYSp_large.jpg
Wakapolri: Sistem Peringatan Dini Gunung Lewotobi Lindungi Masyarakat dari Erupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3176876/viral-6hYK_large.jpg
Breaking News! Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Hebat, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 8.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3176812/gunung_lewotobi_laki_laki-JUcs_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Dahsyat Dini Hari, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173797/gunung_meletus-Al3F_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3172984/gunung_lewotobi_laki_laki-MnIA_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172541/gunung_meletus-xDUq_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Waspada Abu Vulkanik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement