Kemlu Pastikan Ratusan WNI di Iran-Israel Tidak Ada yang Jadi Korban Perang

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perang Iran dan Israel. Seluruh WNI baik di Iran dan Israel dipastikan sudah terdata.

"Dapat kami sampaikan dalam komunikasi KBRI Amman dan juga KBRI Teheran dengan WNI hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam konflik Iran dan Israel," ungkap Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, Rabu (18/6/2025).

Berdasarkan catatan Kemlu, setidaknya ada 386 WNI yang berada di Iran. Sementara, 194 WNI lainnya berada di Israel.

"Terdapat 386 warga negara Indonesia yang berada di Iran. Kemudian tercatat oleh KBRI Amman terdapat 194 warga negara Indonesia yang berada di Israel," ungkap dia.