HOME NEWS NASIONAL

42 WNI Terjebak di Yerusalem saat Rudal Balistik Iran Bombardir Israel, Begini Nasibnya Sekarang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |14:07 WIB
42 WNI Terjebak di Yerusalem saat Rudal Balistik Iran Bombardir Israel, Begini Nasibnya Sekarang
Kota di Israel Luluh Lantak Dirudal Iran/AFP
JAKARTA - Sebanyak 42 peziarah Warga Negara Indonesia (WNI) sempat terjebak di Yerusalem karena penerbangan dari Bandar Udara Ben Gurion ditutup. Puluhan WNI itu terjebak saat Iran meluncurkan rudal balistik ke sejumlah kota di Israel.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha mengatakan,  puluhan WNI itu sebelumnya telah dipindahkan oleh KBRI Amman menuju Yordania. Selanjutnya, mereka kemudian mengambil penerbangan untuk menuju Indonesia.

"KBRI Aman membantu untuk memindahkan mereka melalui jalur darat menuju ke Yordania dan sudah kembali ke Indonesia kemarin," kata Judha, Rabu (18/6/2025).

Judha juga memastikan delapan WNI jamaah haji asal Inggris telah berhasil kembali ke Inggris. Sebelumnya delapan orang ini juga sempat terdampar.

Sekadar informasi, ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) terjebak di sejumlah negara di Timur Tengah.

Hal ini karena ditutupnya layananan penerbangan imbas perang dua negara nuklir Iran dengan Israel. Kemlu mencatat, WNI yang terjebak berada di negara Yordania, Iran dan Israel.

(Fahmi Firdaus )

      
