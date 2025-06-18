Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa Polisi, Kader PDIP Dicecar 29 Pertanyaan soal Pelaporan Budi Arie

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |16:09 WIB
Kader PDIP Angga Nugraha usai diperiksa Bareskrim Polri (Foto: Ari Sandita/Okezone)
Kader PDIP Angga Nugraha usai diperiksa Bareskrim Polri (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Angga Nugraha dicecar 29 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim Polri. Ia diperiksa selaku pelapor Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait judi online.

"Ada 29 pertanyaan, berkaitan laporan (dugaan kasus pencemaran nama baik atau fitnah). Semua terkait bukti-bukti yang kita lampirkan kemarin, itu ada video rekaman, terus juga ada screenshot akun media sosial dengan transcript percakapan," ujar Angga, Rabu (18/6/2025).

Selama pemeriksaan, ia menjelaskan bukti-bukti yang diserahkan ke polisi. Pemeriksaan berjalan baik dan lancar. Menurutnya, laporan tersebut dibuat untuk mencari keadilan.

"Jadi, terkait beberapa pertanyaan tadi hanya sekitaran kronologinya saja dengan ada beberapa mungkin sumber-sumber dan lain-lain. Pemeriksaan alhamdulillah baik, lancar dan penyidiknya lumayan interaktif, yang jelas, untuk kita, sebagai kader PDI Perjuangan, ingin meminta keadilan atas fitnah keji yang dilakukan oleh seorang menteri," katanya.

Ia mengaku siap jika kembali dipanggil untuk memberikan keterangan. Namun, kemungkinan ke depan polisi bakal memeriksa saksi-saksi mengingat pihaknya juga mengajukan sejumlah saksi atas laporan tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
