Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko Polkam: Pemerintah Kawal Proses Hukum Kasus Korporasi Wilmar Group

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |16:42 WIB
Menko Polkam: Pemerintah Kawal Proses Hukum Kasus Korporasi Wilmar Group
Menko Polkam Budi Gunawan mengapresiasi kinerja Kejagung/Foto: Istimewa
A
A
A

JAKARTA - Menko Polkam Budi Gunawan mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus korporasi Wilmar Group pada perkara korupsi persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO) periode 2021-2022. Dalam kasus ini, kejagung menyita uang senilai Rp11,8 triliun.

Penyitaan dilakukan setelah Kejagung menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari lima anak perusahaan Wilmar Group, yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.

Pengembalian tersebut merupakan pelaksanaan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Wilmar Group sebagai terdakwa dalam kasus korupsi ekspor CPO dan produk turunannya.

“Langkah progresif Kejgung ini patut diapresiasi. Ini adalah bentuk nyata komitmen penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan negara,” kata Budi Gunawan dalam keterangan, Selasa (17/6/2025).

Lebih lanjut, apresiasi juga diberikan khusus kepada Desk Tindak Pidana Korupsi dan Tata Kelola Pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175746/jaksa_agung-nSHj_large.jpg
Kajari Jakbar Dicopot Diduga Terkait Kasus Robot Trading, Bakal Dipidana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174743/darmono-7YeU_large.jpg
Kabar Duka, Eks Wakil Jaksa Agung Darmono Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171819/anang-EyXf_large.jpg
CEO Navayo, Tersangka Kasus Korupsi Satelit Kemhan Ditetapkan DPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165121/survei-BrA9_large.jpg
Survei Polling Institute: Kejaksaan Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik Dibuntuti KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/337/3151765/harli-2Onu_large.jpg
Protes Pencekalan Nadiem Makarim, Kejagung Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149255/kejaksaan_terapkan_mekanisme_berlapis_restorative_justice_tak_ada_celah_transaksional-bCne_large.jpg
Kejaksaan Terapkan Mekanisme Berlapis Restorative Justice, Tak Ada Celah Transaksional!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement