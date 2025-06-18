Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengacara Ronald Tannur Divonis 11 Tahun Penjara, Terbukti Suap Hakim untuk Pengaruhi Putusan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |16:54 WIB
Pengacara Ronald Tannur Divonis 11 Tahun Penjara, Terbukti Suap Hakim untuk Pengaruhi Putusan
Lisa Rachmat, Pengacara Ronald Tannur divonis 11 tahun penjara (Foto: Jonathan S/Okezone)
JAKARTA - Pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat divonis 11 tahun penjara. Ia terbukti melakukan pemufakatan jahat dan suap vonis hakim yang berujung membebaskan kliennya dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. 

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lisa Rachmat berupa pidana penjara selama 11 tahun," kata Ketua Majelis Hakim, Rosihan Juhriah Rangkuti saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/6/2025). 

Hakim menilai Lisa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Hal ini berkaitan dengan suap dan gratifikasi terhadap hakim untuk mempengaruhi putusan.

Lisa juga dihukum membayar denda sebesar Rp750 juta subsider enam bulan kurungan badan. Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni 14 tahun penjara.

 

