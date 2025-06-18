Gempa M4,9 Guncang Garut, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya, Rabu 18 Juni 2025 pukul 15.24 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berkekuatan M4,9. Episenter terletak pada koordinat 8.32 LS dan 107.27 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 140 km Barat Daya Kabupaten Garut pada kedalaman 13 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas deformasi pada Zona Intraplate Indo-Australia,” kata Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Selatan, Hartanto dalam keterangan resminya.

Dampak gempa berdasarkan laporan dari masyarakat turut dirasakan di wilayah Garut, Pangandaran, Ciamis, Taraju, Sindangbarang, Tasikmalaya dengan Skala Intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu), di Banjar dengan Skala Intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang, getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).