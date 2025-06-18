Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siapa Sjafrie Sjamsoeddin? Jenderal Kopassus yang Nyaris Tembak Agen Mossad Israel

Dilla Nur Fadhilah , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |17:47 WIB
Siapa Sjafrie Sjamsoeddin? Jenderal Kopassus yang Nyaris Tembak Agen Mossad Israel
Sjafrie Sjamsoeddin (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Perwira Kopassus TNI AD, Sjafrie Sjamsoeddin, yang kini menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) RI merupakan sosok yang pernah nyaris menembak agen Mossad Israel. Kala itu, ia bertugas sebagai pasukan pengamanan presiden (Paspampres) di era Presiden Soeharto.

Pria kelahiran Makassar, 30 Oktober 1952 itu lulus dari Akademi Militer pada 1974. Kemudian, mengabdi di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan menduduki berbagai posisi strategis sebelum menjabat sebagai Komandan Kodam Jaya pada 1997–1998 pada pemerintahan Presiden Soeharto. 

Kariernya sempat tercoreng isu pelanggaran HAM, termasuk operasi di Timor Timur dan kerusuhan Mei 1998, meski tak pernah dipidana. Bahkan, jenderal bintang tiga itu pernah ditolak visanya ke Amerika Serikat .

Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (2010–2014) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kini menjabat sebagai Menhan sejak 21 Oktober 2024 pada kabinet Presiden Prabowo Subianto. Sjafrie memang merupakan teman dekat Prabowo saat bertugas di militer. 

Kisah Sjafrie Nyaris Tembak Agen Mossad

Serangan mengejutkan Iran yang berhasil menghancurkan markas Mossad, badan intelijen Israel mengingatkan kisah heroik Sjafrie yang nyaris menembak agen Mossad.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452/viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188111/tni-g8uc_large.jpg
Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, PBB Acungkan Jempol untuk Satgas Kontingen Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907/tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288/tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement