Siapa Sjafrie Sjamsoeddin? Jenderal Kopassus yang Nyaris Tembak Agen Mossad Israel

JAKARTA - Perwira Kopassus TNI AD, Sjafrie Sjamsoeddin, yang kini menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) RI merupakan sosok yang pernah nyaris menembak agen Mossad Israel. Kala itu, ia bertugas sebagai pasukan pengamanan presiden (Paspampres) di era Presiden Soeharto.

Pria kelahiran Makassar, 30 Oktober 1952 itu lulus dari Akademi Militer pada 1974. Kemudian, mengabdi di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan menduduki berbagai posisi strategis sebelum menjabat sebagai Komandan Kodam Jaya pada 1997–1998 pada pemerintahan Presiden Soeharto.

Kariernya sempat tercoreng isu pelanggaran HAM, termasuk operasi di Timor Timur dan kerusuhan Mei 1998, meski tak pernah dipidana. Bahkan, jenderal bintang tiga itu pernah ditolak visanya ke Amerika Serikat .

Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (2010–2014) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kini menjabat sebagai Menhan sejak 21 Oktober 2024 pada kabinet Presiden Prabowo Subianto. Sjafrie memang merupakan teman dekat Prabowo saat bertugas di militer.

Kisah Sjafrie Nyaris Tembak Agen Mossad

Serangan mengejutkan Iran yang berhasil menghancurkan markas Mossad, badan intelijen Israel mengingatkan kisah heroik Sjafrie yang nyaris menembak agen Mossad.