Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Divonis 3 Tahun Penjara, Ibunda Ronald Tannur: Saya Menerima

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |18:04 WIB
Divonis 3 Tahun Penjara, Ibunda Ronald Tannur: Saya Menerima
Ibu Ronald Tannur divonis tiga tahun penjara (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ibunda Gregorius Ronald Tannur, Meirizka Widjaja menerima vonis tiga tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia terbukti menyuap hakim agar memvonis bebas anaknya dalam perkara pembunuhan Dini Sera Afrianti.

"Saudara diberikan hak oleh undang-undang untuk menyatakan menerima jika telah setuju dengan putusan ini atau menyatakan banding jika saat ini saudara menolak putusan ini atau menggunakan masa pikir-pikir selama ditentukan oleh undang-undang," kata Rosihan Juhriah Rangkuti ke Meirizka usai membacakan amar putusan, Rabu (18/6/2025). 

"Yang Mulia, saya menerima," jawab Meirizka. 

Kendati begitu, hukuman yang dijatuhkan kepada Meirizka belum berkekuatan hukum tetap. Sebab, jaksa penuntut umum (JPU) belum menentukan sikap apakah menerima atau mengajukan banding atas vonis tersebut. 

"Penuntut umum apa sikapnya?" tanya Hakim Rosihan ke jaksa. 

"Atas putusan majelis hakim kami akan pikir-pikir," jawab jaksa. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164678/suap_ronald_tannur-8K16_large.jpg
Ini Hal yang Memberatkan Eks Ketua PN Surabaya hingga Divonis 7 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164668/suap-H1O0_large.jpg
Breaking News! Eks Ketua PN Surabaya Divonis 7 Tahun Penjara Terkait Ronald Tannur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160497/sidang-6os9_large.jpg
Bacakan Pleidoi, Eks Ketua PN Surabaya Minta Maaf ke MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148392/ronald_tannur-4CZy_large.jpg
Pengacara Ronald Tannur Divonis 11 Tahun Penjara, Terbukti Suap Hakim untuk Pengaruhi Putusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/337/3143369/korupsi-Ni2I_large.jpg
Dituntut 14 Tahun Bui Terkait Suap Pengurusan Perkara, Begini Respons Kubu Lisa Rachmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142718/ronald_tannur-U7XT_large.jpg
Suap Hakim, Ibunda Ronald Tannur Dituntut 4 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement