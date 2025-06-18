Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siapa Marcella Santoso? Tersangka CPO yang Minta Maaf Usai Buat Konten Negatif Jaksa Agung

Dilla Nur Fadhilah , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |18:19 WIB
Siapa Marcella Santoso? Tersangka CPO yang Minta Maaf Usai Buat Konten Negatif Jaksa Agung
Marcella Santoso (Foto: Dok)




JAKARTA - Marcella Santoso menjadi sorotan publik usai ditetapkan tersangka kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait ekspor crude palm oil (CPO). Advokat perempuan ini juga terlibat dalam penyebaran konten negatif yang menyerang pribadi Jaksa Agung ST Burhanuddin serta jajaran pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Kejagung menyebut Marcella berperan sebagai pengatur aliran dana ratusan juta rupiah untuk membayar ratusan akun buzzer yang menyebarkan narasi negatif melalui media sosial. Narasi tersebut menyasar langsung kepada sosok Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jampidsus Febrie Adriansyah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto melalui isu-isu seperti "Indonesia Gelap" dan polemik RUU TNI.

Profil Marcella Santoso

Marcella mengawali karier hukumnya setelah menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Indonesia. Ia juga menyabet gelar doktor bidang ilmu hukum di universitas tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
