Budi Gunawan Ikut Disebut Budi Arie Otak Framing Isu Judol, Begini Kata PDIP

JAKARTA - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wiradarma Harefa enggan berkomentar tentang nama Menko Polkam, Budi Gunawan (BG) yang disebut-sebut Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menjadi dalang penyebaran isu Budi Arie terlibat judi online. Sebab, itu persoalan BG.

"Kami tidak bisa mewakili Pak Budi Gunawan, memang tadi dipertanyakan juga, tetapi kan dalam hal ini, itu dua objek yang berbeda, Kami dari PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan fokus kepada subtansi yang menyebutkan PDI Perjuangan sebagai otak framing di dalam percakapan itu," ujarnya, Rabu (18/6/2025).

Pihaknya hanya fokus pada pernyataan Budi Arie yang dinilai mencoreng nama baik PDIP saja. Ia pun tak menerima pesan apa pun dari BG berkaitan laporan yang dibuat kader PDIP terhadap Budi Arie tersebut.

"Terkait apa yang dilakukan atau ada pesan atau apa dari Pak Budi Gunawan kami tidak menerima pesan atau apa tidak," tuturnya.