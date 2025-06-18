Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Minta Kemendagri Petik Pelajaran dari Polemik 4 Pulau

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |20:07 WIB
DPR Minta Kemendagri Petik Pelajaran dari Polemik 4 Pulau
DPR (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyambut baik Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau bersengketa tetap menjadi milik Provinsi Aceh. Keputusan Prabowo, menurutnya tepat karena berlandaskan pada aspek histori dan kemasyarakatan.

"Keputusan Presiden cukup tepat, menunjukkan keputusan yang berdasar pada sejarah dan memerhatikan aspek sosiologis masyarakat,” kata Khoizin lewat keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).

Empat pulau tersebut yakni, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Empat pulau itu ditetapkan milik Aceh berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki pemerintah.

Polemik ini diharapkan menjadi pelajaran bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pembaruan kebijakan penetapan wilayah dan penamaan rupabumi. Mengingat, kasus ini menunjukkan pendekatan teknis administratif saja tidak cukup. Ia menilai, perlu pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap dinamika lokal, termasuk sejarah, adat istiadat, dan aspirasi masyarakat.

"Peristiwa ini jadi pelajaran penting Kemendagri,” ujarnya.

 

