Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa KPK, Penyanyi Windy Yunita Dicecar Hampir 100 Pertanyaan Terkait TPPU

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |22:34 WIB
Diperiksa KPK, Penyanyi Windy Yunita Dicecar Hampir 100 Pertanyaan Terkait TPPU
Penyanyi Windy Yunita Bastari usai diperiksa KPK (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Windy Yunita Bastari Usman kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Kali ini, ia diperiksa sebagai tersangka. 

Seusai pemeriksaan, Windy enggan berbicara banyak tentang materi yang digali dari penyidik KPK. "Mohon tanya lawyer aku aja, tanya penyidik juga," kata Windy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/6/2025). 

Kuasa hukum Windy, Henry Lumban Raja kemudian menjawab sejumlah pertanyaan dari awak media. "Tadi (diperiksa) sebagai tersangka," kata Henry terkait status kliennya dalam pemeriksaan hari ini. 

Henry mengungkapkan, kliennya mendapat banyak pertanyaan dari penyidik Lembaga Antirasuah. "Kurang lebih hampir 100, antara 97 atau 98, gitu," ujarnya. 

Ia menjelaskan, salah satu materi pemeriksaan tersebut terkait pembelian aset. "Ini masalahnya itu sebenarnya diduga dia beli rumah seolah-olah ada yang bayarin. Padahal, sebenarnya tidak begitu juga, gitu lho," ujar Henry. 

Bukan hanya Windy, KPK juga memeriksa pihak swasta, Rinaldo Septariando hari ini.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3155863/kpk-m7UB_large.jpg
KPK Sita Hasil Sawit Rp3 Miliar Milik Eks Pejabat MA Nurhadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/337/3151508/baru_bebas_eks_sekretaris_ma_nurhadi_ditangkap_kpk_lagi-EGfC_large.jpg
Baru Bebas, Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap KPK Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144248/kpk-xjGi_large.jpg
Kasus TPPU Abdul Gani Dihentikan, KPK: Kami Fokus Pemulihan Aset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/337/3137170/tppu-PLEU_large.jpg
Zarof Ricar Dijerat TPPU, Kejagung Disebut Lakukan Langkah Progresif 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135652/zarof_ricak-R8ck_large.jpg
Pakar: Zarof Ricar Jadi Tersangka TPPU Buka Jalan Membongkar Mafia Peradilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/337/3105165/polri-A2KU_large.jpg
Pengelola Jadi Tersangka TPPU, Bagaimana Operasional Hotel Aruss Semarang?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement