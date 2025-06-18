Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi Malam Ini

JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Rabu (18/6/2025) malam. Erupsi terekam jelas melalui alat seismograf.

"Terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki pada Rabu, 18 Juni 2025, pukul 22.12 WITA. Tinggi kolom erupsi tidak teramati. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 4.4 mm dan durasi 41 detik," tulis petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Emanuel Rofinus Bere dalam keterangan, Rabu.

Masyarakat sekitar atau wisatawan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apa pun dalam radius 7 Km dan Sektoral Barat Daya-Timur laut 8 Km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Masyarakat juga diimbau mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya.

Sebelumnya, pada Selasa 17 Juni 2025 sekira pukul 17.35 WITA, Gunung Lewotobi Laki-Laki mengalami erupsi dahsyat. Letusan erupsi dilaporkan capai 10.000 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki pada Selasa 17 Juni 2025, pukul 17.35 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 10.000 meter di atas puncak (± 11.584 meter di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Yohanes Kolli Sorywutun dalam keterangannya.