HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak HUT Ke-498 Jakarta Digelar di Lapangan Banteng, Ada Atraksi Air Mancur Menari hingga Kembang Api

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |19:29 WIB
Puncak HUT Ke-498 Jakarta Digelar di Lapangan Banteng, Ada Atraksi Air Mancur Menari hingga Kembang Api
Ilustrasi HUT Jakarta (Foto: Dok)
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelar malam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Minggu 22 Juni 2025 mendatang. Acara ini akan memadukan pertunjukan kolosal, musik, dan penyampaian harapan dari para pemimpin serta warga, menyongsong usia lima abad Jakarta.

Ketua Pelaksana Harian Rangkaian HUT ke-498 Jakarta yang juga Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, malam puncak akan berlangsung pukul 17.00–23.00 WIB. Acara akan menampilkan seni dan budaya Betawi, seperti arak-arakan ondel-ondel, tanjidor, rebana, palang pintu, serta penampilan Abang None Jakarta.

“Kami menghadirkan pertunjukan kolosal yang sarat budaya Betawi. Ini sejalan dengan tema perayaan HUT ke-498 Jakarta, yakni Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Kita ingin menunjukkan bahwa Jakarta mampu menyelenggarakan acara bertaraf internasional dengan tetap menjaga dan memperkuat identitas budayanya,” ujar Suharini di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Ia mengajak seluruh warga Jakarta untuk hadir dan merayakan malam puncak bersama. Selain pertunjukan musik dari sejumlah musisi ternama Tanah Air, acara juga diramaikan bazar produk UMKM, atraksi air mancur menari, dan pesta kembang api.

“Mari datang bersama keluarga dan kerabat untuk merayakan HUT Jakarta di Taman Lapangan Banteng. Kita sambut usia lima abad Jakarta dengan optimis bahwa kota ini akan terus tumbuh, maju, dan setara dengan kota-kota global di dunia,” ucapnya.

Berikut daftar rangkaian acara HUT Jakarta ke-498:

- Bazar, Band dan Festival Budaya 16-20 Juni 2025 di Halaman Gedung DPRD DKI Jakarta.

- Khitanan Massal 16-22 Juni 2025 di RPTRA Mustika Kramatjati, RPTRA Anggrek Bintaro, RPTRA Tipar Asri, RPTRA Cengkareng Timur, RPTRA Tidung Ceria, RPTRA Borobudur.

 

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
