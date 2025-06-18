Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polemik BPJS Hewan, Pemprov DKI: Bukan Iuran, tapi Subsidi bagi Pemilik Tak Mampu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |20:35 WIB
Polemik BPJS Hewan, Pemprov DKI: Bukan Iuran, tapi Subsidi bagi Pemilik Tak Mampu
Pemprov DKI tegaskan BPJS hewan bukan Iuran, tapi subsidi bagi pemilik tak mampu (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (KPKP) buka suara ihwal polemik program BPJS hewan tidak seperti skema yang berlaku bagi manusia. Kepala Dinas KPKP, Hasudungan Sidabalko mengatakan, BPJS hewan dalam bentuk subsidi pemotongan harga bagi pemilik hewan dengan ekonomi tidak mampu. 

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan potongan harga saat hewan peliharaannya butuh perawatan medis. "Skema teknis BPJS hewan yang disebutkan oleh Pak Kenneth (Anggota DPRD DKI) sebelumnya bukan seperti skema BPJS manusia. Ia menyebut kalimat BPJS hewan mungkin hanya berupa ungkapan, karena kalimat BPJS ini memang mudah diterima masyarakat," kata Hasudungan di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

"Sebenarnya kami hanya akan memberikan subsidi atau potongan harga, terutama bagi masyarakat Jakarta yang mempunyai hewan peliharaan yang dari latar belakang ekonomi tidak mampu, sesuai dengan ide dan gagasan dari Pak Kenneth. Nah, kalau BPJS manusia kan ada iurannya, kalau ini tidak dikenakan iuran sama sekali,” tambahnya.

Hasudungan menjelaskan, sistem subsidi tersebut akan berlaku saat pemilik membawa hewannya untuk diperiksa ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Namun, ia menekankan wacana ini masih dalam tahap perencanaan awal dan masih memerlukan kajian komprehensif sebelum diimplementasikan.

Bahkan, ia menyebut sebelum direalisasikan, Dinas KPKP akan mempersiapkan sarana prasarana terlebih dahulu. Seperti menambah Puskeswan di 5 kotamadya di Jakarta, karena untuk saat ini Jakarta baru memiliki dua Puskeswan, yakni di Ragunan, Jakarta Selatan, dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149987/dpr-q25G_large.jpg
7,3 Juta Peserta BPJS Kesehatan PBI Dinonaktifkan, DPR: Pastikan Datanya Akurat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/337/3014452/soal-iuran-kris-bpjs-kesehatan-dasarnya-gotong-royong-yang-kaya-bayarnya-lebih-banyak-l4wlmd3lA3.jpg
Soal Iuran KRIS, BPJS Kesehatan: Dasarnya Gotong Royong yang Kaya Bayarnya Lebih Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/337/2875090/syarat-dan-cara-mendapatkan-surat-rujukan-bpjs-kesehatan-nIo2MH21KS.jpg
Syarat dan Cara Mendapatkan Surat Rujukan BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/30/337/2737232/iuran-bpjs-kesehatan-penyandang-disabilitas-ditanggung-pemerintah-odgj-diprioritaskan-ADCKrxxK27.jpg
Iuran BPJS Kesehatan Penyandang Disabilitas Ditanggung Pemerintah, ODGJ Diprioritaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/30/337/2737203/tahun-depan-pemerintah-tanggung-iuran-bpjs-kesehatan-untuk-penyandang-disabilitas-2oIC9LSSgF.jpg
Tahun Depan, Pemerintah Tanggung Iuran BPJS Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/23/337/2552001/moeldoko-bilang-bpjs-jadi-syarat-jual-beli-tanah-seharusnya-bukan-masalah-JQx48bGccj.jpg
Moeldoko Bilang BPJS Jadi Syarat Jual-Beli Tanah Seharusnya Bukan Masalah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement