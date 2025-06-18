Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tepergok Jamaah Masjid, Maling Motor di Cileungsi Tabrak Warga hingga Lepaskan Tembakan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |22:20 WIB
Tepergok Jamaah Masjid, Maling Motor di Cileungsi Tabrak Warga hingga Lepaskan Tembakan
Ilustrasi curanmor (Foto: Dok)
A
A
A

BOGOR - Beredar video dua pelaku pencurian motor gagal beraksi di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku sempat menabrak warga dan melepaskan tembakan ketika tepergok saat beraksi. 

Peristiwa itu terjadi pada Selasa 17 Juni 2025. Awalnya, terlihat seorang pria sedang mengadang dua pelaku pencurian motor yang hendak beraksi.

Namun, kedua pelaku yang menaiki motor tetap melaju dan menabrak pria tersebut hingga terjatuh. Kemudian, terdengar suara letusan diduga dari senjata api yang dibawa pelaku.

Pria yang mengadang kedua pelaku segera bangkit dan menjauh sambil berteriak maling. "Pelaku pencurian motor di Cileungsi mengeluarkan senpi (senjata api) dan ditembakkan saat aksinya diketahui oleh warga, beruntung tidak ada korban jiwa," tulis keterangan video dikutip, Rabu (18/6/2025).

Plt Kasi Humas Polres Bogor Ipda Yulista membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, dua pelaku hendak mencuri motor milik tamu salah satu warga tetapi gagal karena tepergok.

"Rencana tersebut gagal setelah pelaku terlihat oleh jamaah masjid dan langsung melarikan diri," kata Yulista.

 

Topik Artikel :
bogor curanmor Pencurian
