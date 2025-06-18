Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hore! Naik MRT hingga Transjakarta Hanya Rp1 saat HUT Ke-498 Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |21:31 WIB
Hore! Naik MRT hingga Transjakarta Hanya Rp1 saat HUT Ke-498 Jakarta
Bus Transjakarta (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menetapkan tarif khusus Rp1 untuk penumpang Transjakarta, MRT, dan LRT saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta. Selain itu, akan ditambah jam operasional untuk layanan angkutan umum tersebut.

Kebijakan ini berlaku selama 24 jam pada 22 Juni 2025 mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, penetapan tarif khusus dan penambahan jam operasional ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah menggunakan transportasi umum. Kemudian, untuk mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

“Kebijakan penetapan tarif Rp1 ini juga didukung dengan perpanjangan jam operasional di sejumlah rute, khususnya untuk mendukung mobilitas warga dalam perayaan malam puncak HUT Jakarta,” ujar Syafrin di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Selain layanan utama, Dishub DKI juga memastikan layanan Mikrotrans, Transjakarta Cares, dan layanan Transjakarta lainnya yang memang telah memiliki tarif nol rupiah tetap beroperasi seperti biasa tanpa perubahan kebijakan tarif.

Syafrin menjelaskan, keputusan ini diambil berdasarkan sejumlah regulasi daerah, termasuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang sistem transportasi massal di Jakarta, serta pengalaman sukses penerapan tarif khusus dan penambahan operasional layanan sebelumnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/338/3149443/hut_jakarta-CHpc_large.jpg
Meriah! Ribuan Orang Padati Puncak HUT Ke-498 Jakarta di Lapangan Banteng Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/338/3149435/pramono-dRX8_large.jpg
HUT Ke-498 Jakarta, Pramono Minta Dukungan Warga Atasi Kemacetan hingga Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/338/3149256/meriahnya_pesta_kembang_api_di_prj_rayakan_hut_ke_498_jakarta-ampx_large.jpg
Meriahnya Pesta Kembang Api di PRJ Rayakan HUT Ke-498 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3149016/mrt-HNF8_large.jpg
HUT Jakarta ke-498, Tarif MRT Jakarta Rp1 dan Perpanjang Jam Operasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148875/hut_jakarta-TLm6_large.jpg
Kapan HUT Jakarta 2025? Ini Acara Malam Puncak Perayaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/338/3148442/hut_jakarta-VWn1_large.jpg
Puncak HUT Ke-498 Jakarta Digelar di Lapangan Banteng, Ada Atraksi Air Mancur Menari hingga Kembang Api
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement