Usai Minta Maaf Sambil Menangis, Marcella Santoso Bantah Dalangi Konten Indonesia Gelap-RUU TNI

JAKARTA - Advokat Marcella Santoso tersangka perintangan penyidikan terkait kasus crude palm oil (CPO) membantah dalang di balik konten negatif Indonesia Gelap dan petisi RUU TNI. Padahal, sebelumnya ia sempat meminta maaf dan menyesali perbuatannya sambil menangis.

"Saya nggak bikin konten RUU TNI, saya nggak bikin Indonesia Gelap. Bukan saya yang bikin," kata Marcella di Kejagung, Rabu (18/6/2025).

Sementara video pernyataan maafnya diputar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025. Ketika ditanya apakah video permintaan maaf yang beredar dibuat dalam kondisi terpaksa, ia enggan memberikan jawaban. Namun, ia menegaskan bukan sosok di balik isu seruan Indonesia Gelap maupun RUU TNI.

"Bukan saya yang bikin," ujarnya.

Sebelumnya, Marcella mengaku pernah membuat konten negatif yang menyudutkan Kejagung hingga Presiden Prabowo Subianto. Kemudian, ia menyesal dan meminta maaf.

"Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya paling dalam terkait perkara Pasal 21 kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula," ujar Marcella dalam tayangan video yang diputar Kejagung RI, Selasa 17 Juni 2025.