HOME NEWS NASIONAL

Cerita Jamaah Haji Penumpang Pesawat Saudia Airlines yang Diteror Bom

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |01:03 WIB
Cerita Jamaah Haji Penumpang Pesawat Saudia Airlines yang Diteror Bom
Cerita jamaah haji penumpang Pesawat Saudia Airlines yang diteror bom (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pesawat Saudia Airlines SV5276 rute Jeddah-Jakarta mendarat darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara, Selasa 17 Juni 2025. Pendaratan dilakukan setelah pilot menerima pesan elektronik ancaman teror bom.

Pesawat tersebut mengangkut ratusan jamaah haji Indonesia. Salah satunya Dewi Masita Nur (53), jamaah haji asal Depok yang menceritakan detik-detik menegangkan, namun dilalui dengan tenang. 

Ia mengaku awalnya tak mengetahui apa pun terkait pendaratan darurat di Bandara Internasional Kualanamu. Sehingga, ia tak menaruh curiga. 

"Kami sebagai jamaah haji tidak tahu apa-apa, kita tiba-tiba kok diturunkan di Medan, ini ada apa yah," kata Dewi di Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi, Rabu (18/6/2025).

"Tidak ada rasa cemas, panik tidak ada alhamdulillah kami bahagia. Kita wisata religi di Medan, kita gak tahu apa apa, itu kita diberikan nikmat," sambungnya. 

Setelah melakukan pendaratan di Bandara Internasional Kualanamu sebanyak 442 orang penumpang dan 18 awak pesawat langsung dievakuasi dengan aman ke lokasi isolasi sementara di Gedung G1 bandara.

 

Halaman:
1 2
      
