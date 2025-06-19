Ziarah ke Makam Bung Karno, Gibran: Sang Proklamator Sumbangsihnya Luar Biasa untuk Bangsa

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berziarah ke makam Presiden pertama RI, Soekarno (Bung Karno) di Blitar, Jawa Timur, Rabu (18/6/2025). Kunjungan Gibran bertepatan dengan momentum Bulan Bung Karno yang diperingati setiap bulan Juni.

Gibran menyampaikan, Soekarno sebagai proklamator telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi bangsa ini. Sehingga, ia mengajak generasi muda untuk terus menumbuhkan semangat membangun bangsa dengan meneladani nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, dan keberanian berpikir besar seperti yang diwariskan Bung Karno.

“Beliau sebagai sang Proklamator, Bapak Presiden Soekarno ini sudah memberikan sumbangsih yang luar biasa sekali untuk kemerdekaan bangsa dan pembangunan bangsa, jadi kami sebagai generasi muda harus lebih semangat lagi untuk membangun bangsa,” kata Gibran.

Gibran juga menggarisbawahi urgensi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, sebagaimana dicita-citakan Presiden Soekarno.

“Pusat dan daerah harus selalu sinergi, program-program yang dijalankan harus sinergi semua, dan saya kira ini sinerginya sudah cukup baik, kita inginlah ke depan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus berjalan baik,” katanya.

Kunjungan Wapres ke Blitar menjadi bentuk penghormatan atas jasa para pendiri bangsa, sekaligus penegasan komitmen pemerintah dalam menanamkan semangat kebangsaan, khususnya kepada generasi muda.

