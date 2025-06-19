Soroti Dampak Perang Iran-Israel, DPR Yakin Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menyoroti dampak perang Iran dan Israel bagi Indonesia. Kekhawatiran yang muncul bukan hanya persoalan geopolitik semata, namun mengancam sektor energi perdagangan hingga investasi nasional dunia.

Kendati ia meyakini pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipatif yang terukur dalam menyikapi eskalasi perang di Timur Tengah itu.

“Kita sangat rentan terhadap dampak global, terutama kenaikan harga minyak dan tekanan terhadap rupiah. Ini bisa memperbesar beban subsidi, memicu inflasi, dan menekan daya beli masyarakat,” kata Charles lewat keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).

Perang Israel dan Iran semakin berkecamuk. Pada 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke lebih dari 12 lokasi strategis di Iran lewat operasi Operation Rising Lion. Iran membalas menyerang dengan operasi bernama Operation True Promise III.

Saling serang Iran-Israel terus terjadi dan tak ada tanda-tanda konflik kedua negara mulai mereda. Hingga Senin 17 Juni, serangan Israel ke Iran dilaporkan telah menyebabkan sekitar 224 orang tewas dan 1.481 orang terluka.

Bahkan, 90 persen korban di antaranya merupakan warga sipil. Serangan Iran ke Israel menewaskan sekitar 18 orang dan menyebabkan 140 hingga 200 orang terluka. Mayoritas para korban luka juga merupakan warga sipil.