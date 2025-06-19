Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Dampak Perang Iran-Israel, DPR Yakin Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |01:27 WIB
Soroti Dampak Perang Iran-Israel, DPR Yakin Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif
DPR (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menyoroti dampak perang Iran dan Israel bagi Indonesia. Kekhawatiran yang muncul bukan hanya persoalan geopolitik semata, namun mengancam sektor energi perdagangan hingga investasi nasional dunia. 

Kendati ia meyakini pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipatif yang terukur dalam menyikapi eskalasi perang di Timur Tengah itu.

“Kita sangat rentan terhadap dampak global, terutama kenaikan harga minyak dan tekanan terhadap rupiah. Ini bisa memperbesar beban subsidi, memicu inflasi, dan menekan daya beli masyarakat,” kata Charles lewat keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).

Perang Israel dan Iran semakin berkecamuk. Pada 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke lebih dari 12 lokasi strategis di Iran lewat operasi Operation Rising Lion. Iran membalas menyerang dengan operasi bernama Operation True Promise III.

Saling serang Iran-Israel terus terjadi dan tak ada tanda-tanda konflik kedua negara mulai mereda. Hingga Senin 17 Juni, serangan Israel ke Iran dilaporkan telah menyebabkan sekitar 224 orang tewas dan 1.481 orang terluka.

Bahkan, 90 persen korban di antaranya merupakan warga sipil. Serangan Iran ke Israel menewaskan sekitar 18 orang dan menyebabkan 140 hingga 200 orang terluka. Mayoritas para korban luka juga merupakan warga sipil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185992/garda-nLB5_large.jpg
Iran Serukan Balas Darah kepada Israel Terkait Tewasnya Pemimpin Hezbollah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180759/sayed-WrGb_large.jpg
Iran Ancam Israel Akan Alami Kekalahan Berat Dalam Perang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/18/3154464/israel-ZTh3_large.jpg
Serangan Israel Hantam Wilayah Dekat Klinik di Gaza, 10 Anak Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/18/3154452/israel-I35U_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 82 Warga Palestina saat Perundingan Gencatan Senjata 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/18/3152099/iran-lcfR_large.jpg
Kisah Reza Pahlavi, Mantan Putra Mahkota Iran yang Setia Dukung Israel dan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/18/3151503/noshir_gowadia-rwC8_large.jpg
Nasib Pahit Noshir Gowadia: dari Insinyur Jet Siluman B-2 Penghancur Iran, Berakhir di Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement