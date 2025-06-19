Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terungkap! Terdakwa Adhi Kismanto Upah Tenaga Ahli KPK Rp200 Juta, Tugasnya Bikin Aplikasi Pelacak Situs Judol

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |01:35 WIB
Terungkap! Terdakwa Adhi Kismanto Upah Tenaga Ahli KPK Rp200 Juta, Tugasnya Bikin Aplikasi Pelacak Situs Judol
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Terdakwa kasus perlindungan situs judi online (judol) Adhi Kismanto ternyata meminta seorang Tenaga Ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Raihan untuk membuat aplikasi pelacak situs judol. Raihan diupah Rp200 juta.

Hal itu terungkap dalam persidangan kasus perlindungan judol di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sekarang bernama Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Kesaksian itu diungkap langsung Raihan yang menjadi saksi pada perkara tersebut. Raihan mengaku diminta Adhi untuk membuat aplikasi untuk meng-crawling (melacak) situs-situs judol bernama Kladestine. Menurut Raihan, dirinya ditugaskan mengembangkan aplikasi tersebut untuk kepentingan pekerjaan Adhi.

"Baik yang dapat saya jelaskan dia pernah bercerita waktu awalnya itu kalau misalkan dari Kominfo waktu itu memerlukan tools untuk meng-crawling situs-situs atau link judi online yang ingin di-takedown," ungkap Raihan dalam persidangan, Rabu (18/6/2025).

Raihan menuturkan, permintaan Adhi itu pada akhir 2023. Usai alat pelacak situs judol berhasil dikembangkan, alat tersebut sepenuhnya diberikan kepada Adhi.

"Saya tidak mengoperasikan langsung, saya hanya memberikan ke Valen (Adhi memperkenalkan diri atas nama Valen)," ungkap Raihan.

Raihan berminat ikut proyek ini lantaran Adhi mengaku sedih dengan maraknya judol lantaran korbannya menyasar hingga tukang parkir. Raihan pun tergerak untuk mengambil proyek tersebut.

"Saya juga ikut tergerak kalau misalkan ini harus dijadiin," ungkap dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184972/penjara-OyhE_large.jpg
48 WNI Ditangkap dalam Operasi Besar-besaran Online Scam di Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184162/judi_online-0bpr_large.jpg
Ancam Generasi Muda, Aparat Penegak Hukum Diminta Basmi Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183451/raja_judi-IeAx_large.jpg
Raja Judi Online Diekstradisi ke China, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181306/yusril-MI6a_large.jpg
Perputaran Uang Judol Kalahkan Korupsi, Narkotika Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180282/judi_online-yT9V_large.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179759/judi-M67h_large.jpg
Terungkap, Judi Online Sudah Merambah Anak Sekolah Dasar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement