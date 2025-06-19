Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Agenda Presiden Prabowo Hari Ini: Bertemu Putin di Istana Konstantinovsky

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |06:13 WIB
Agenda Presiden Prabowo Hari Ini: Bertemu Putin di Istana Konstantinovsky
Agenda Presiden Prabowo Hari Ini: Bertemu Putin di Istana Konstantinovsky (Foto : Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto hari ini, dijadwalkan menjalani sejumlah agenda dalam kunjungan resmi selama dua hari di Federasi Rusia, mulai hari ini, Kamis (19/6/2025).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan kunjungan tersebut menjadi bagian penting dari diplomasi bilateral Indonesia-Rusia, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam isu-isu global.

Prabowo dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Constantine atau Konstantinovsky. "Direncanakan akan melaksanakan kunjungan kepada Presiden Vladimir Putin," ujar Menlu Sugiono.

Sebelum pertemuan bilateral dengan Presiden Putin, Presiden Prabowo akan memulai agenda dengan melakukan peletakan karangan bunga di Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan. Agenda kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dan diakhiri dengan jamuan makan siang.

Terkait topik yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral, Menlu Sugiono memastikan bahwa pembahasan tidak hanya menyangkut isu bilateral. Pertemuan kedua kepala negara juga akan mencakup isu-isu regional dan global.

"Saya yakin kedua pemimpin juga akan berbicara mengenai masalah-masalah baik itu regional maupun global," tutur Menlu Sugiono.

 

