INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Evakuasi WNI di Iran Disiapkan, Prabowo Pantau Ketat

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |07:10 WIB
Evakuasi WNI di Iran Disiapkan, Prabowo Pantau Ketat
Evakuasi WNI di Iran Disiapkan, Prabowo Pantau Ketat (Foto : Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memantau ketat kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran juga Timur Tengah meskipun saat ini tengah kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara. Mengingat, hingga saat ini perang antara Israel-Iran masih terus memanas.  

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan saat ini sebanyak 380-an WNI yang berada di Teheran dan beberapa kota lainnya di Iran. Dia menyebut, kondisi WNI saat ini terancam oleh serangan menerus akibat perang Israel-Iran.

“Berkaitan dengan kondisi terkini di Iran. Perlu saya sampaikan bahwa perkembangan situasi yang terjadi hingga saat ini dimana ada kurang lebih 380-an WNI yang ada di Iran, Teheran dan beberapa kota lainnya. Yang saya kira berada dalam posisi yang tidak baik ya, terancam serangan yang menerus saat ini,” kata Menlu, Kamis (19/6/2025).

Bahkan, Menlu mengatakan, dirinya telah menginstruksikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran untuk melakukan assessment terhadap rencana evakuasi WNI yang berada di Iran.

“Di mana sejak dua hari yang lalu, saya sudah menyampaikan jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran untuk melakukan assessment terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi WNI,” ujarnya.

Melihat situasi yang terus memburuk, dengan meningkatnya intensitas serangan Israel yang kini menyasar tidak hanya target militer, tetapi juga infrastruktur sipil, Menlu memutuskan untuk menaikkan status siaga di KBRI Teheran dari Siaga II menjadi Siaga I.

“Dari perkembangan dua hari ini, dimana intensitas semakin, serangan Israel semakin meningkat dan yang disasar juga lagi bukan target-target militer tapi juga target sipil. Maka saya memutuskan untuk meningkatkan level siaga di Kedutaan Iran, Teheran, dari level siaga II menjadi level siaga I,” katanya.

 

