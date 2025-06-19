Momen Prabowo Disambut Warga Rusia Berbahasa Indonesia

JAKARTA - Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di hotel tempatnya bermalam di St. Petersburg, Federasi Rusia, pada Rabu 18 Juni 2025, menjadi momen yang tak terlupakan bagi diaspora Indonesia.

Alih-alih langsung memasuki hotel, Presiden Prabowo justru menyapa langsung para warga Indonesia yang berdiri di sepanjang jalan sekitar hotel dan mengubah suasana menjadi hangat serta penuh keakraban.

Prabowo menghampiri Warga Indonesia kemudian menyapa, berbincang ringan, dan dengan hangat melayani permintaan swafoto. Momen ini disambut antusias, bahkan beberapa diantara diaspora datang bersama anak-anak mereka.

Di antara WNI itu, ada Daniya Sabirova, warga Rusia yang datang bersama suaminya Andre Septiyanto yang WNI serta kedua anak mereka. Ia mengaku sangat bangga bisa bertemu dan berbincang langsung dengan Presiden Prabowo menggunakan Bahasa Indonesia.

“Saya tadi sampai sekarang masih sangat ingat semua kata-katanya Bapak, karena saya sapa kan pakai Bahasa Indonesia dan Bapak Prabowo perhatiin bahwa saya bisa Bahasa Indonesia,” ungkap Daniya.

Daniya dan Andre pun menyampaikan harapan terkait kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Keduanya juga berharap Presiden Prabowo dapat sering berkunjung ke St. Petersburg.

“Sebenarnya ini sangat penting momennya bahwa Presiden Prabowo datang ke Rusia untuk berjumpa dengan Presiden kami dan kami berharap kalau jembatan dua negara, Rusia sama Indonesia, akan menjadi semakin erat,” ujar Daniya.

“Kalau saya mungkin sering-sering berkunjung ke St. Petersburg. Dan semoga seluruh acaranya berlangsung dengan sukses, dan semoga Bapak senang bisa hadir melihat kota yang tercantik di Rusia, kalau menurut pribadi saya,” tambah Andre Septiyanto.

Kehangatan juga dirasakan Nita, mahasiswa asal Siborongborong, Sumatra Utara, yang tengah menempuh studi S2 Pertanian di Rusia. Ia mengaku sangat bahagia bisa berjabat tangan langsung dengan Presiden Prabowo.

“Senang banget, karena sudah salaman secara langsung dengan Pak Presiden, orang nomor satu di Indonesia. Ditanya dari mana, saya jawab Siborongborong, dijawabnya ‘Horas Mejuah-juah’, gitu katanya. Iya, senang banget,” ceritanya sambil tersenyum lebar.