INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hari Bhayangkara Ke-79, Jimly Asshiddiqie Yakin Polri Bekerja Efektif dan Terpercaya

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |10:36 WIB
Hari Bhayangkara Ke-79, Jimly Asshiddiqie Yakin Polri Bekerja Efektif dan Terpercaya
Hari Bhayangkara Ke-79, Jimly Asshiddiqie Yakin Polri Bekerja Efektif dan Terpercaya (Foto : MPI)
JAKARTA - Jelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79 pada 1 Juli 2025, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie berharap Polri terus bekerja secara efektif dan terpercaya dalam mengemban tugas sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat.

"Semoga Polri dapat terus bekerja efektif dan terpercaya dalam memastikan keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum dan keadilan dalam perikehidupan masyarakat, bangsa dan negara," kata Jimly, Kamis (19/6/2025).

Tingkat kepercayaan Polri saat ini, kata Jimly, mengalami dinamika lantaran situasi dan kondisi yang berkembang. Namun, hal tersebut harus dijadikan proses evaluasi untuk perbaikan dan pembenahan.

Jimly yakin Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat mengembalikan wibawanya. "Di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit, Polri dapat mengembalikan wibawanya dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi Polri yang turut serta menyukseskan program pemerintah terutama Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan.

"Program pemerintah pasti harus didukung oleh semua aparatur, termasuk Polri sesuai kewenangannya," katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
