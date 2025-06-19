Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Anak Diaspora Minta Lego ke Presiden Prabowo saat Sambangi Rusia, Ngegemesin

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |10:42 WIB
Ketika Anak Diaspora Minta Lego ke Presiden Prabowo saat Sambangi Rusia, <i>Ngegemesin</i>
Ketika Anak Diaspora Minta Lego ke Presiden Prabowo saat Sambangi Rusia, Ngegemesin (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di Rusia disambut dengan meriah dan penuh antusias oleh puluhan Warga Negara Indonesia dari berbagai kalangan, mulai dari diaspora, mahasiswa hingga anak-anak di lobi hotel, St. Petersburg, Rabu (18/6/2025).

Prabowo yang baru keluar dari kendaraan langsung menghampiri kemudian menyalami para WNI yang menunggu kehadirannya. Dan salah satu anak dari kerumunan massa itu pun meminta Lego ke Prabowo.

“Pak Prabowo! Ada PMI, ada diaspora, ada mahasiswa. Foto, yuk! Boleh, Bapak, izin?” seru mereka dengan semangat.

Prabowo menyambut hangat ajakan tersebut, bahkan sempat bercengkrama akrab dengan mereka. Tiga mahasiswi kedokteran asal Papua yang tengah menempuh studi di St. Petersburg mengaku sangat bahagia bisa bertemu langsung dengan Prabowo.

“Senang, bersyukur, karena pertama kali bertemu Bapak Prabowo. Sangat bersyukur juga karena Bapak datang ke Rusia. Kami sebagai mahasiswa merasa senang dan bersyukur bisa ketemu langsung dengan Bapak,” ujar salah satu mahasiswi Papua.

Tak hanya itu, sebuah keluarga asal Solo yang menetap di Rusia dan menikah dengan WNA setempat juga turut bergembira. Kedua anak mereka, Vladimir dan adiknya, mendapat kesempatan berbincang langsung dengan Presiden Prabowo.

“Bisa bahasa Indonesia? Namanya siapa?” tanya Prabowo.

“Vladimir,” jawab sang ibu, Ambar Rukmi.

“Anaknya berapa?” tanya Prabowo lagi.

“Dua, Pak,” jawab Ambar singkat.

Di sela perbincangan, Prabowo sempat memuji kedua anak laki-laki Ambar.

“Kamu ganteng sekali,” ujarnya sambil menyentuh pipi si anak.

“Excuse me, do you speak English?” tanya anak itu.

“Yeah, and you?” jawab Prabowo.

“I want Lego,” ucap si anak polos, yang langsung mengundang gelak tawa di sekitar.

Prabowo yang memperhatikan permintaan itu langsung memerintahkan Sekretaris Pribadinya, Rizky Irmansyah, untuk membelikan Lego bagi kedua anak itu.

“You want Lego? Get this boy Lego. But also for your brother ya,” ujar Prabowo sambil menunjuk Vladimir yang sedang digendong ayahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191213//presiden_prabowo_subianto-bctZ_large.jpeg
Pengamat Sebut Langkah Prabowo Perkuat Perpol Dinilai Jaga Wibawa Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/470/3191103//prabowo-hE6S_large.jpg
5 Fakta Akad Massal Puluhan Ribu Rumah Subsidi oleh Prabowo, Program Lanjutan dari Era SBY hingga Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191049//presiden_prabowo_subianto-dL3n_large.jpeg
Prabowo: Petugas Bekerja Siang Malam Hadapi Bencana, Tantangan Kita Hadapi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/340/3191041//pedagang_kopi_keliling_sanah_maimunah-xCbn_large.png
Kisah Tukang Kopi Keliling yang Kini Punya Rumah Berkat Program Rumah Subsidi Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191039//presiden_prabowo_subianto-eloz_large.jpeg
Momen Prabowo Duduk Bersebelahan dengan ART dan Tukang Seblak di Serah Terima Rumah Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191017//prabowo-PJYw_large.jpg
Prabowo ke Menteri: Jangan Setia ke Prabowo, Setia kepada Rakyat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement