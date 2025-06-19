Indonesia dan 23 Negara Kecam Serangan Israel ke Iran: Serukan Gencatan Senjata!

Serangan rudal Iran membobol sistem pertahanan udara di Kota Haifa Israel (Foto: X)

JAKARTA - Indonesia bersama-sama 23 negara mengeluarkan pernyataan bersama mengecam segala bentuk serangan yang diinisiasi Israel terhadap Iran. Pernyataan bersama itu dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2025.

Dari dokumen yang dibagikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, pada Kamis (19/6/2025). Pernyataan bersama ini diprakarsai oleh Mesir, merespon meningkatnya eskalasi konflik yang mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah.

Sementara, negara yang menandatangani yakni Aljazair, Bahrain, Brunei Darussalam, Chad, Komoro, Djibouti, Mesir, Gambia, Indonesia, Irak, Yordania, Kuwait, Libya, Mauritania, Malaysia, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Turki, Oman, dan Uni Emirat Arab.

Pernyataan bersama ini menandai sikap kolektif negara-negara muslim dan mitra strategis lainnya, dalam mendesak penghentian kekerasan dan mendorong solusi diplomatik atas krisis yang tengah berlangsung di Timur Tengah.

Dalam pernyataan yang dibacakan oleh para menteri luar negeri dari 24 negara, termasuk Indonesia, diantaranya menekankan beberapa poin penting sebagai bentuk solidaritas dan keprihatinan terhadap situasi konflik Israel dan Iran, diantaranya: