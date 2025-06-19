Hasto Kristiyanto Bakal Manfaatkan AI dalam Tulis Pleidoi

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, akan memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) dalam menulis nota pembelaan, atau pleidoi dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan.

Hal itu sebagaimana Hasto tuangkan dalam surat yang dibacakan politisi PDIP, Guntur Romli sebelum sidang tersebut dimulai.

"Di dalam tahanan KPK, selain telah menulis beberapa buku yang salah satu judulnya adalah spiritualitas PDI Perjuangan, saya (Hasto Kristiyanto) juga mempelajari Filosofi Artificial Intelligence (AI)," kata Guntur membacakan surat Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/6/2025).

"Karena itulah di dalam penyusunan pleidoi nanti, saya akan menggunakan teknologi AI tersebut," sambungnya.

Hasto menilai, pleidoinya nanti akan menjadi yang pertama dalam memanfaatkan teknologi AI.

"Akan menjadi pledoi pertama di Indonesia yang memadukan antara AI dengan fakta-fakta persidangan, falsafah hukum, nilai-nilai yang diperjuangkan sesuai dengan morality of law," ujarnya.