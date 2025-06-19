Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, 4.088 Jiwa Mengungsi

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 1.161 Kepala Keluarga (KK) atau 4.088 jiwa mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Diketahui, erupsi kembali terjadi di Gunung Lewotobi Laki-Laki, Kabupaten Flores Timur, pada Selasa 17 Juni 2025, pada pukul 17.35 WITA dengan tinggi kolom abu mencapai 10.000 meter dari puncak.

"Sebanyak 1.161 KK atau 4.088 jiwa masih mengungsi tersebar di pos lapangan dan secara mandiri," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Kamis (19/6/2025).

Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan, saat ini BNPB dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan, pendataan, pembangunan hunian sementara (huntara), serta pendistribusian bantuan logistik.

Sementara, status gunung telah ditetapkan dalam Level IV (Awas) sejak 17 Juni 2025. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas dalam radius 7 hingga 8 km dari puncak kawah.