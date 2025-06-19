Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Mahasiswa Dipiting Paspampres Gegara Kritik Gibran, Polisi: Sudah Dipulangkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |16:17 WIB
3 Mahasiswa Dipiting Paspampres Gegara Kritik Gibran, Polisi: Sudah Dipulangkan
Paspampres piting mahasiswa yang kritik Wapres Gibran di Blitar Foto Tangkapan layar
A
A
A

JAKARTA - Tiga mahasiswa diadang paspampres gegara membentangkan poster kritik ke arah rombongan mobil Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Blitar, Jawa Timur, Rabu 18 Juni 2025. Saat ini, mereka sudah dipulangkan.

"Ketiganya sekarang sudah dipulangkan, hanya dihalau suruh minggir saja," ujar Wakapolres Blitar Kota Kompol Subiyantana, dikutip Kamis (19/6/2025).

Menurut Subiyantana, paspampres mengambil tindakan tersebut karena ada informasi jika mahasiswa tersebut hendak menerobos rombongan Wapres. Sementara sesuai ketentuan, jalur tersebut harus steril.

"Ya (ketentuan) kan harus steril tidak ada benda-benda apa," katanya.

Subiyantana tak merinci terkait isi poster itu. Ia menekankan, aksi itu semata-mata untuk mengamankan rombongan Wapres yang hendak melintas.

Sebelumnya, aksi paspampres mengamankan mahasiswa terekam kamera amatir. Mahasiswa itu langsung diadang paspampres dengan cara dipiting setelah poster hendak dibentangkan. Paspampres langsung mengambil paksa poster, kemudian meremuknya.

(Arief Setyadi )

      
