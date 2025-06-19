Kapolri Bentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, Pengamat: Manuver yang Tepat dan Strategis

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, pada Senin 16 Juni 2025.

Pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi menilai, langkah tersebut manuver yang tepat, strategis, dan sangat dibutuhkan oleh bangsa yang tengah berjuang membangun fondasi fiskal yang kuat, mandiri, dan berkeadilan.

Ia juga menilai, Satgassus ini bukan hanya sekadar upaya administratif dari institusi kepolisian, tetapi merupakan ikhtiar moral negara dalam membenahi kebocoran struktural yang selama ini merusak sendi penerimaan nasional.

“Negara ini terlalu sering hadir dengan tangan keras untuk urusan politik, tapi kerap absen saat harus menambal lubang fiskal yang diciptakan oleh sistem yang lemah. Kini Polri menunjukkan keberanian yang jarang: masuk ke sektor yang sunyi, tapi sangat menentukan,” ujar Haidar Alwi, Kamis (19/6/2025).

Dari sisi hukum, pembentukan Satgassus berada dalam jalur konstitusional. Kapolri memiliki wewenang untuk membentuk satuan tugas berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 14 ayat (1) huruf b dan i. Yang penting bukan hanya dasar hukumnya, melainkan tujuan dan transparansinya.