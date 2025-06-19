Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Bentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, Pengamat: Manuver yang Tepat dan Strategis

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |16:30 WIB
Kapolri Bentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, Pengamat: Manuver yang Tepat dan Strategis
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, pada Senin 16 Juni 2025. 

Pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi menilai, langkah tersebut manuver yang tepat, strategis, dan sangat dibutuhkan oleh bangsa yang tengah berjuang membangun fondasi fiskal yang kuat, mandiri, dan berkeadilan.

Ia juga menilai, Satgassus ini bukan hanya sekadar upaya administratif dari institusi kepolisian, tetapi merupakan ikhtiar moral negara dalam membenahi kebocoran struktural yang selama ini merusak sendi penerimaan nasional. 

“Negara ini terlalu sering hadir dengan tangan keras untuk urusan politik, tapi kerap absen saat harus menambal lubang fiskal yang diciptakan oleh sistem yang lemah. Kini Polri menunjukkan keberanian yang jarang: masuk ke sektor yang sunyi, tapi sangat menentukan,” ujar Haidar Alwi, Kamis (19/6/2025).

Dari sisi hukum, pembentukan Satgassus berada dalam jalur konstitusional. Kapolri memiliki wewenang untuk membentuk satuan tugas berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 14 ayat (1) huruf b dan i. Yang penting bukan hanya dasar hukumnya, melainkan tujuan dan transparansinya.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191326//kapolri-pn8N_large.jpg
Tinjau Pos Command Center, Kapolri Pastikan Arus Mudik Berjalan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191208//kapolri_hadiri_reuni_akpol_91_bhara_daksa-C7Ko_large.jpg
Pesan Menyentuh Kapolri ke-53 Purnawirawan saat Reuni Akpol 91 Bhara Daksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191187//kapolri_jenderal_listyo_sigit-Hp1h_large.jpg
Kapolri Tegaskan Pemerintah Berikan Pelayanan Terbaik saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191160//kapolri_jenderal_listyo_listyo_sigit_prabowo_meninjau_kesiapan_pengamanan_nataru_di_stasiun_tawang_semarang-60M2_large.jpg
Curah Hujan Diprediksi Tinggi di Musim Nataru, Kapolri Ikut Siapkan Pelayanan Tanggap Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191153//kapolri_jenderal_listyo_listyo_sigit_prabowo_meninjau_kesiapan_pengamanan_nataru_di_stasiun_tawang_semarang-taXN_large.jpeg
Kapolri Tinjau Kesiapan Pelayanan dan Pengamanan Nataru di Stasiun Tawang Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191046//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-COBy_large.jpg
Mutasi 1.086 Personel, Kapolri Tegaskan Penerapan Merit Sistem
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement