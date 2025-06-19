Prabowo Letakkan Karangan Bunga di Piskaryovskoye Memorial, Hormati Jutaan Korban Perang Dunia II

Presiden Prabowo Subianto letakkan karangan bunga di Piskaryovskoye Memorial Cemetery hormati jutaan korban Perang Dunia II (Foto: Biro Pers Kepresidenan)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan upacara penghormatan dan peletakan karangan bunga di Piskaryovskoye Memorial Cemetery, St. Petersburg, pada Kamis (19/6/2025). Kegiatan tersebut menjadi simbol penghormatan atas jutaan korban Perang Dunia II yang gugur dalam pengepungan Leningrad.

Presiden Prabowo tiba di lokasi upacara dan disambut perwakilan tinggi Pemerintah Rusia. Sesuai protokol militer, Presiden Prabowo kemudian diarahkan menuju titik peletakan karangan bunga.

Dua prajurit Rusia membawa karangan bunga utama dan meletakkannya dengan penuh kehormatan. Presiden Prabowo kemudian merapikan posisi karangan bunga dan memberikan penghormatan. Suasana makin khidmat ketika terdengar suara 24 ketukan metronome.

Setelahnya para delegasi Indonesia yang hadir turut melakukan penghormatan dengan meletakkan bunga bertangkai genap sebagai simbol penghormatan. Tampak delegasi Indonesia yang hadir adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Jose Tavares.

Rangkaian upacara pun ditutup dengan sesi foto resmi dan defile pasukan kehormatan. Upacara ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah perjuangan Rusia dalam Perang Dunia II, tetapi juga mencerminkan hubungan erat dan saling menghargai antara Indonesia dan Rusia dalam diplomasi kenegaraan.

(Arief Setyadi )