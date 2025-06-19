Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Paspampres Piting Mahasiswa karena Bentangkan Poster Kritik Gibran di Blitar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |16:46 WIB
JAKARTA - Sejumlah mahasiswa membentangkan poster kritikan ke arah rombongan mobil Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka di Blitar, Jawa Timur. Aksi mahasiswa itu langsung dicegat Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Dalam video beredar di media sosial, saat poster hendak dibentangkan, Paspampres langsung mengambil paksa poster itu. Salah satu anggota pasukan elite tersebut langsung merusak poster yang terbuat dari kertas

"Informasinya mahasiswa itu membawa poster mau menerobos rombongan itu sehingga dihalau," kata Wakapolres Blitar Kota, Kompol Subiyantana, dikutip Kamis (19/6/2025).

Namun Subiyantana tak merinci terkait apa isi poster itu. Tindakan itu adalah untuk mengamankan rombongan Wapres yang sedang melintas.

"Ya (ketentuan) kan harus steril tidak ada benda-benda apa," kata dia.

 

