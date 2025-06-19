Jelang Retreat Kepala Daerah Gelombang II, Intip Kesiapan Kampus IPDN

Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat IPDN, Arief M Edie/Foto: Yanuar-Okezone

SUMEDANG - Pemerintah akan menggelar retreat Kepala Daerah gelombang II di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Persiapan terus dlakukan kampus agar kegiatan berjalan maksimal.

Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat IPDN, Arief M Edie mengatakan, telah melakukan segala persiapan, guna mendukung seluruh kegiatan sebagai lokasi retreat.

"Kami persiapkan tempat. Jadi, wisma, spot olah raga, dan kelas kami fasilitasi," katanya di Lapang Upacara IPDN, Rabu (18/6/2025).

Kegiatan retreat gelombang II dijadwalkan mulai pada 22-26 Juni 2025. Total kepala daerah yang akan mengikuti kegiatan tersebut 91 orang.