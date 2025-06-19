Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Retreat Kepala Daerah Gelombang II, Intip Kesiapan Kampus IPDN

Yanuar Baswata , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |17:12 WIB
Jelang Retreat Kepala Daerah Gelombang II, Intip Kesiapan Kampus IPDN
Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat IPDN, Arief M Edie/Foto: Yanuar-Okezone
A
A
A

SUMEDANG - Pemerintah akan menggelar retreat Kepala Daerah gelombang II di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Persiapan terus dlakukan kampus agar kegiatan berjalan maksimal.

Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat IPDN, Arief M Edie mengatakan, telah melakukan segala persiapan, guna mendukung seluruh kegiatan sebagai lokasi retreat. 

"Kami persiapkan tempat. Jadi, wisma, spot olah raga, dan kelas kami fasilitasi," katanya di Lapang Upacara IPDN, Rabu (18/6/2025). 

Kegiatan retreat gelombang II dijadwalkan mulai pada 22-26 Juni 2025. Total kepala daerah yang akan mengikuti kegiatan tersebut 91 orang. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175921/hadi-sakB_large.jpg
Calon Praja IPDN Meninggal, Mensesneg: Harus Diperbaiki Tradisi Kurang Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175855/maulana-VMch_large.jpg
Calon Praja IPDN Asal Maluku Utara Meninggal Dunia Saat Diksar di Jatinangor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/337/3074613/ipdn-fiLv_large.jpg
IPDN: PNS Harus Berinovasi Hadapi Tantangan Global!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/337/3002622/mendagri-tito-lantik-suhajar-diantoro-jadi-wakil-rektor-ipdn-fD18VvRbUQ.jpg
Mendagri Tito Lantik Suhajar Diantoro Jadi Wakil Rektor IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/337/2986005/korupsi-pembangunan-kampus-ipdn-dudy-jocom-dituntut-4-tahun-penjara-rORBp2bO6l.jpg
Korupsi Pembangunan Kampus IPDN, Dudy Jocom Dituntut 4 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/340/2921089/terlibat-pertikaian-9-praja-ipdn-asal-lampung-diberhentikan-HwfSdbQ1bC.jpg
Terlibat Pertikaian, 9 Praja IPDN Asal Lampung Diberhentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement