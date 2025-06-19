Ketua Pelaksana Satgas: Presiden Prabowo Kurangi Kemiskinan dan Hapus Rentenir Lewat Kopdes

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya mempercepat pembentukan dan operasional 80 ribu unit kopdes di seluruh daerah di Indonesia.

Kopdes Merah Putih akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di perdesaan.

Kopdes juga diharapkan mampu mengatasi jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa.

Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Ferry Juliantono menegaskan, pembentukan 80 ribu Kopdes merupakan wujud nyata dari sinergi pemerintah yang dilandasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan Kepres Nomor 9 Tahun 2025.

"Presiden Prabowo Subianto ingin koperasi menjadi solusi nyata di desa untuk mengurangi kemiskinan, menghapus praktik rentenir, menyediakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi rakyat dari akar rumput," ujar Ferry, Kamis (19/6/2025).

Wakil Menteri Koperasi ini berharap, Kopdes Merah Putih menjadi pilar utama ekonomi Pancasila yang inklusif seperti pemikiran Margono Djojohadikusumo yang menjadi salah satu peletak sistem ekonomi Pancasila.