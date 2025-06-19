Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua Pelaksana Satgas: Presiden Prabowo Kurangi Kemiskinan dan Hapus Rentenir Lewat Kopdes

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |17:29 WIB
Ketua Pelaksana Satgas: Presiden Prabowo Kurangi Kemiskinan dan Hapus Rentenir Lewat Kopdes
Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes, Ferry Juliantono
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya mempercepat pembentukan dan operasional 80 ribu unit kopdes di seluruh daerah di Indonesia.

Kopdes Merah Putih akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di perdesaan.

Kopdes juga diharapkan mampu mengatasi jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa.

Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Ferry Juliantono menegaskan, pembentukan 80 ribu Kopdes merupakan wujud nyata dari sinergi pemerintah yang dilandasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan Kepres Nomor 9 Tahun 2025.

"Presiden Prabowo Subianto ingin koperasi menjadi solusi nyata di desa untuk mengurangi kemiskinan, menghapus praktik rentenir, menyediakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi rakyat dari akar rumput," ujar Ferry, Kamis (19/6/2025).

Wakil Menteri Koperasi ini berharap, Kopdes Merah Putih menjadi pilar utama ekonomi Pancasila yang inklusif seperti pemikiran Margono Djojohadikusumo yang menjadi salah satu peletak sistem ekonomi Pancasila. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191323//papua-ErKq_large.jpg
Prabowo Dorong Pembangunan di Wilayah 3 T, Honai Adat Elaboge Jadi Kampung Percontohan Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191213//presiden_prabowo_subianto-bctZ_large.jpeg
Pengamat Sebut Langkah Prabowo Perkuat Perpol Dinilai Jaga Wibawa Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/470/3191103//prabowo-hE6S_large.jpg
5 Fakta Akad Massal Puluhan Ribu Rumah Subsidi oleh Prabowo, Program Lanjutan dari Era SBY hingga Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191102//npwp-hmAo_large.jpg
DJP–Kemenkop Percepat Integrasi NPWP untuk 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191049//presiden_prabowo_subianto-dL3n_large.jpeg
Prabowo: Petugas Bekerja Siang Malam Hadapi Bencana, Tantangan Kita Hadapi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/340/3191041//pedagang_kopi_keliling_sanah_maimunah-xCbn_large.png
Kisah Tukang Kopi Keliling yang Kini Punya Rumah Berkat Program Rumah Subsidi Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement