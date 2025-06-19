Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua KPK Ajak Kolaborasi iNews Media Group Gencarkan Informasi Pencegahan Korupsi 

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |17:55 WIB
Ketua KPK Ajak Kolaborasi iNews Media Group Gencarkan Informasi Pencegahan Korupsi 
Ketua KPK Setyo Budiyanto dan CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengajak iNews Media Group untuk berkolaborasi dengan lembaganya, dalam rangka meningkatkan pencegahan budaya korupsi kepada masyarakat. 

Hal ini disampaikan Setyo saat mengunjungi iNews Media Group di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025). 

Kedatangan rombongan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) disambut langsung oleh CO-CEO MNC Group yang juga CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo.

"Kami sampaikan bahwa kehadiran kami ke sini, pertama pastinya adalah melakukan silaturahmi kunjungan kami yang pertama setelah 6 bulan yang lalu, tepatnya di 16 Desember kami dilantik, kemudian 27 Desember kami langsung serah terima," kata Setyo dalam sambutannya.

Tak hanya itu, kata dia, kunjungan ini dimaksudkan ingin mengajak iNews Media Group berkolaborasi dengan KPK dalam menjalankan tugas-tugas pencegahan, utamanya memberikan pendidikan anti Korupsi kepada masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191347//wakil_ketua_kpk_fitroh_rohcahyanto-ICKG_large.jpg
Rapor KPK Sepanjang 2025: 11 OTT, 118 Tersangka hingga Pulihkan Aset Rp1,53 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191309//mnc_group-vANK_large.jpeg
Karyawan MNC Group Diminta Mandiri Isi SPT 2025 Lewat Coretax Usai Penyuluhan DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191292//djp_soal_coretax-b620_large.JPG
DJP Imbau Wajib Pajak Segera Aktivasi Akun Coretax Sebelum 1 Januari 2026, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191280//mnc_media_dan_djp_soal_coretax-Mrz4_large.JPG
MNC Media Gelar Sosialisasi Coretax Bersama DJP, Tekankan Pentingnya Aktivasi Akun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/15/3191201//bupati_bekasi_ade_kuswara-9Pzm_large.jpg
Isi Garasi Bupati Bekasi Ade Kuswara yang Punya Harta Rp79 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191200//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-pnF7_large.jpg
KPK Ungkap Kondisi Petugas yang Sempat Tertabrak saat OTT di Kalsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement