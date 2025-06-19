Ketua KPK Ajak Kolaborasi iNews Media Group Gencarkan Informasi Pencegahan Korupsi

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengajak iNews Media Group untuk berkolaborasi dengan lembaganya, dalam rangka meningkatkan pencegahan budaya korupsi kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Setyo saat mengunjungi iNews Media Group di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025).

Kedatangan rombongan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) disambut langsung oleh CO-CEO MNC Group yang juga CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo.

"Kami sampaikan bahwa kehadiran kami ke sini, pertama pastinya adalah melakukan silaturahmi kunjungan kami yang pertama setelah 6 bulan yang lalu, tepatnya di 16 Desember kami dilantik, kemudian 27 Desember kami langsung serah terima," kata Setyo dalam sambutannya.

Tak hanya itu, kata dia, kunjungan ini dimaksudkan ingin mengajak iNews Media Group berkolaborasi dengan KPK dalam menjalankan tugas-tugas pencegahan, utamanya memberikan pendidikan anti Korupsi kepada masyarakat.