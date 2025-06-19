KPK Gandeng iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo: Kita Komitmen Beri Literasi Pencegahan Korupsi

JAKARTA - CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo menyambut positif kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam agenda pencegahan praktik korupsi kepada masyarakat.

"Pertama-tama tentunya kalau kaitannya dengan edukasi, mengedukasi publik dan juga kaitannya dengan pencegahan, saya sangat sepakat," kata Angela saat menerima kunjungan pimpinan dan Dewas KPK di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025).

Angela yang juga CO-CEO MNC Group ini menyampaikan bahwa iNews Media Group akan membantu hal-hal yang dibutuhkan KPK dalam menggencarkan edukasi kepada publik terkait pencegahan praktik korupsi.

Menurut Angela, tinggal substansi program sosialisasinya saja yang akan disesuaikan.

"Jadi mudah-mudahan berita-berita kami support, tentunya kami sangat terbuka, karena kami punya komitmen untuk menerapkan literasi terkait pencegahan korupsi, dan edukasi-edukasi publik ini tentunya secara kemasan memang harus dikemas supaya bisa relate dan relevan," ujarnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, iNews Media Group tidak saja berfokus pada televisi dan portal berita yang dimiliki, tapi juga didukung dengan platform digital yang memiliki daya jangkau yang lebih besar.

"Jadi kami sangat terbuka substansi apa yang mungkin ingin disampaikan, jadi kami tentu bisa berkreasi, berkreatif seperti apa yang cocok," tandasnya.

Sekadar diketahui, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengajak iNews Media Group untuk berkolaborasi dengan lembaganya dalam rangka meningkatkan pencegahan budaya korupsi kepada masyarakat.